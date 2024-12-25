Россиянкам перечислили модные прически на 2025 год

Стилист Сергей Ивонин: небрежные и многослойные укладки будут в моде в 2025 году

Стилист Сергей Ивонин перечислил россиянкам модные прически на 2025 год. Его комментарий публикует «Собака.ru».

Эксперт отметил многослойные укладки, сочетающие разные уровни объема, а также выделил тренд на естественность. В последнем случае девушкам следует подчеркивать натуральную текстуру своих волос, указал специалист. В то же время актуальными окажутся нарочито небрежные прически с рваными концами и завитками разной формы.

Кроме того, в числе популярных будут минималистичные укладки и прически с крупными заколками, лентами и ободками в стиле ретро, заключил собеседник издания.

Ранее в декабре стилистка Евгения Куклина также назвала россиянкам вечно модные стрижки.