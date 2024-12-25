Российская учительница выгнала школьника с праздника елки из-за денег

В Ростовской области учительница выгнала школьника с праздника елки из-за денег

В Ростовской области учительница выгнала школьника с праздника елки из-за не сданных на его проведение денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в поселке Целина в российском регионе. Педагог прогнала с праздника ученика четвертого класса.

По данным издания, на организацию праздника скидывались по 700 рублей, однако один из учеников якобы не принес деньги, после чего учительница обратилась к нему со словами: «зачем ты пришел, ты не сдал деньги, иди домой».

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