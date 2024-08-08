Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

В Якутии в детсаду воспитатели отделили ребенка на выпускном от других детей

В детском саду «Сказка» в Якутии воспитатели отделили ребенка на выпускном от других детей. Россиянка заявила, что персональный выпускной ее сыну устроили воспитатели из мести, пишет Telegram-канал «Торбозное радио».

По данным канала, женщина также работает в этом детсаду. В феврале 2024 года она обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на образовательное учреждение. Женщина пожаловалась на регулярные переходы детей из одного корпуса в другой для проведения утренников зимой, «в то время, как в каждом корпусе есть все необходимое для образовательной деятельности и проведения мероприятий». С ее слов, из-за этого заболел ее сын.

Ведомство организовало проверку и признало, что сотрудники детсада нарушают СанПиН — в апреле руководству учреждения выдали соответствующее предписание.

В мае должен был состояться выпускной, однако для сына заявительницы он прошел в индивидуальном порядке — отдельно от других детей.

Россиянка снова пожаловалась на детский сад. На этот раз проверку проводило районное управление образования. Проверяющие установили, что ребенок по вине администрации образовательного учреждения получил психологическую травму. Со слов матери пострадавшего ребенка, руководителю детского сада объявили замечание, сама она считает такую меру слишком мягкой.

Ранее в станице Васюринской на Кубани для дочери заведующей детсадом устроили персональный выпускной, на котором не было других детей из-за конфликта с родителями.