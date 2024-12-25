Российские школьники поставили мальчика на колени, избили его и сняли это на видео

В Екатеринбурге школьники поставили мальчика на колени и избили

В Екатеринбурге школьники поставили мальчика на колени и избили его. Происходящее они сняли на видео, ролик опубликовал E1.RU.

На кадрах видно, как трое школьников ставят мальчика на колени и заставляют извиняться якобы за то, что тот их оскорбил.

По данным издания, один из обидчиков учится в пятом классе, и это не первое его нападение. «Он избил моего сына и его друга, сходили в полицию, написали заявление, сняли побои и судмедэкспертизу сделали. А тут появилось еще одно видео, вроде как мальчику всего восемь лет», — рассказал отец одного из пострадавших детей.

По словам россиянина, у его сына после побоев образовались синяки под глазом и на спине, а у его друга разбита губа.

В полиции подтвердили, что пострадавшие написали заявление по факту избиения. Проводится проверка.

Ранее в Свердловской области подростки поставили девочку на колени и пригрозили ей сексуальным насилием. Ее мать также обратилась за помощью в правоохранительные органы.