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11:30, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Известную телеведущую экстренно госпитализировали из-за угрожающего жизни состояния

Австралийскую телеведущую Сару Або госпитализировали с аппендицитом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Graham Denholm / Getty Images for NGV

Известная австралийская телеведущая Сара Або попала в больницу из-за угрожающего жизни состояния. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Або стало плохо перед съемками рождественского шоу на канале Channel 9. Ведущую экстренно госпитализировали с острым аппендицитом.

В больнице Або провели операцию, сейчас она идет на поправку.

Ранее стало известно, что ведущая популярного в США шоу «Доброе утро, Америка!» Лара Спенсер перенесла две операции на ногах. Телезвезда рассказала, что из ее правой ноги медики убрали специальную пластину, которую установили в 2023 году.

Сара Або прославилась как ведущая утреннего шоу Today на австралийском канале Channel 9. Она также была корреспондентом в новостной программе 60 Minutes.

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