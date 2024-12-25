Известную телеведущую экстренно госпитализировали из-за угрожающего жизни состояния

Австралийскую телеведущую Сару Або госпитализировали с аппендицитом

Известная австралийская телеведущая Сара Або попала в больницу из-за угрожающего жизни состояния. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Або стало плохо перед съемками рождественского шоу на канале Channel 9. Ведущую экстренно госпитализировали с острым аппендицитом.

В больнице Або провели операцию, сейчас она идет на поправку.

Ранее стало известно, что ведущая популярного в США шоу «Доброе утро, Америка!» Лара Спенсер перенесла две операции на ногах. Телезвезда рассказала, что из ее правой ноги медики убрали специальную пластину, которую установили в 2023 году.

Сара Або прославилась как ведущая утреннего шоу Today на австралийском канале Channel 9. Она также была корреспондентом в новостной программе 60 Minutes.