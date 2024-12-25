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07:20, 25 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном задержании сотрудников МО России по делу о бронежилетах

Сотрудникам МО России могут предъявить обвинения по делу о поставке бронежилетов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Обвинения по делу о поставке некачественных бронежилетов для Российской армии на два миллиарда рублей могут предъявить сотрудникам Министерства обороны (МО) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, сотрудники группы компаний «Пикет», в числе которых гендиректор Андрей Есипов, передавали взятку неустановленным должностным лицам из МО — сейчас их личности устанавливаются. После выяснения всех обстоятельств причастные к получению взятки работники будут задержаны.

По версии следователей, группа компаний «Пикет» выиграла госконтракт от МО на поставку средств защиты, а затем присвоила денежные средства. В результате Российская армия получила не менее 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего качества.

Всего по делу проходят не менее девяти человек.

Ранее стало известно о появлении нового фигуранта — Михаила Богданова, которого подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. Его задержали и допросили 28 ноября.

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