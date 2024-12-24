В деле о поставке некачественных бронежилетов появился новый фигурант

По делу о поставке некачественных бронежилетов задержали Михаила Богданова

В деле о поставке некачественных бронежилетов для Российской армии на два миллиарда рублей появился новый фигурант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомилось агентство.

Речь идет о Михаиле Богданове, которого подозревают в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере. Его задержали и допросили 28 ноября.

По версии следователей, группа компаний «Пикет» выиграла госконтракт от Минобороны на поставку средств защиты, а затем присвоила денежные средства. В результате Российская армия получила не менее 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего качества.

Ранее гендиректор «Пикета» Андрей Есипов, обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов, попросил выпустить его из СИЗО за участие в специальной военной операции. Суд отклонил ходатайство.

