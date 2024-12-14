Фигурант дела о некачественных бронежилетах попросил выпустить его из СИЗО

Фигурант дела о некачественных бронежилетах Есипов просил выпустить его из СИЗО

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии России, просил выпустить его из СИЗО за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда по продлению меры пресечения.

Защита просила суд «отказать в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ему меры пресечения и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста». Отмечается, что суд отклонил прошение.

Ранее стало известно, что финансовый директор группы компании «Пикет» Виктория Антонова, которая является фигуранткой уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Российской армии, сотрудничает со следствием.

По версии следователей, ГК «Пикет» выиграли госконтракт от Минобороны на поставку средств защиты, а затем присвоили денежные средства. В результате армия получила не менее 20 040 бронежилетов ненадлежащего качества.