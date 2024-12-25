Стало известно об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения в Казахстане

Yeni Akit: разбившийся в Актау самолет AZAL сел в Турции со второй попытки

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение на западе Казахстана, 22 декабря в Турции смог приземлиться только со второй попытки. Об инциденте сообщила турецкая газета Yeni Akit.

Авиалайнер выполнял рейс Баку — Трабзон. «Согласно записям радара, самолет, прибывший в Трабзон из Баку рейсом J28047, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки», — пишет издание.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. Он направлялся из Азербайджана в Россию. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.