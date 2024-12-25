Центробанк подсчитал вовлеченных в теневые операции россиян

ЦБ: около 10 миллионов клиентов банков переводили деньги на дропперские карты

В 2024 году около десяти миллионов клиентов российских банков переводили средства на карты, которые были оформлены на подставных лиц, продавались мошенникам или теневому бизнесу. Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля. Его процитировало РБК.

Шабля пояснил, что речь идет о так называемых дропперских картах. При этом люди, которые совершали такие транзакции, как правило, не были преступниками. В основном речь шла о приобретении ставок в онлайн-казино либо криптовалюты.

«Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — констатировал Шабля.

Отмечается, что в данные переводы оказались вовлечены около 13 процентов трудоспособных россиян, или почти каждый восьмой.

Ранее сообщалось, что мошенники стали заметать следы, используя дропперов, то есть тех граждан, у которых они арендуют банковские карты. Таким образом жулики получают возможность прятать цепочки движения украденных денег. К тому моменту, когда правоохранительные органы сумеют проследить весь маршрут, который проделала похищенная сумма, следы преступников уже могут затеряться.