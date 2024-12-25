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02:29, 25 декабря 2024Мир

В Европе назвали два возможных исхода конфликта на Украине

Орбан: конфликт на Украине завершится сделкой или уничтожением одной из сторон
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Конфликт на Украине точно завершится в 2025 году, однако у него есть всего два возможных исхода. Их в интервью Magyar Nemzet назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Боевые действия завершатся в 2025 году. Либо мирной сделкой, либо уничтожением одной из сторон конфликта», — сказал политик.

Прежде член Европарламента от Болгарии Петар Волгин сказал, что для завершения конфликта на Украине необходимо передать России украинские территории с русскоязычным населением. Он добавил, что есть и второе условие — Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что Киев ждет множество сюрпризов в ходе мирных переговоров. Он допустил, что власти США могут пригрозить Украине лишить ее финансирования и военной помощи, а также потребовать провести президентские и парламентские выборы.

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