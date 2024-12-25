В группе «Иванушки International» объяснили уход солиста

Андрей Григорьев-Апполонов объяснил уход Сорина из «Иванушек International»

Солисты культовой группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев раскрыли причины, по которым их коллега Игорь Сорин покинул первый состав коллектива. Об этом музыканты рассказали в программе «Легенда» на RTVI.

Григорьев-Апполонов назвал причиной ухода Сорина резкий взлет популярности группы.

«Крыша съехала, стал считать: все, я звезда, я бог, я не хочу петь чужие песни и все в таком духе», — заявил музыкант.

По словам Андреева, его коллега говорил, что «устал петь одно и то же» и хотел бы начать исполнять свои песни.

Игорь Сорин ушел из «Иванушек» в марте 1998 года. В сентября того же года произошла трагедия: артист упал с балкона шестого этажа. Ему было 28 лет. Позже новым солистом группы стал Олег Яковлев.

Ранее стало известно, что Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил о безденежье в начале карьеры.