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14:01, 25 декабря 2024Силовые структуры

В Подмосковье арестовали устроившего поджог дома с пятью жильцами

В Подмосковье арестовали мужчину, поджегшего дом с пятью жильцами
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Подмосковье арестовали мужчину, поджегшего дом с пятью жильцами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, инцидент произошел в деревне Шарапово Чеховского района. Подозреваемый облил бензином коврик у входной двери частного дома и поджег его. Внутри находились пять человек. Им удалось выбежать из помещения, поэтому никто не пострадал.

Однако дом полностью сгорел. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что во Всеволожске 31-летний мужчина поджег отделение почты.

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