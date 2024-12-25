В российском городе блогер-продавщица ювелирного выносила украшения из магазина в трусах

На Урале 4 года условно дали продавщице, обокравшей ювелирный на миллионы рублей

На Урале суд приговорил блогера-продавщицу, обокравшую ювелирный магазин на миллионы рублей, к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на владелицу ограбленного магазина.

По данным издания, хозяйка салона рассказала, что фигурантка дела в трусах, легинсах и лифчике выносила драгоценности. По ее словам, женщина работала продавцом и позиционировала себя в социальных сетях как блогер, который обучает зарабатывать. Владелица магазина отметила, что та не просто продавала товар, но и проводила ревизии.

В 2023 году бухгалтер сообщила бизнес-леди о большой недостаче и несоответствии среди трех тысяч наименований. Она сказала, что после этого в салоне началась проверка, во время которой были отсмотрены камеры видеонаблюдения. В результате хозяйка магазина увидела, как подозреваемая крала украшения. Женщина заявила, что сначала продавщица прятала драгоценности в нижнее белье, а потом уходила в туалет и там перекладывала похищенное в сумку. Затем она сдавала ювелирные изделия в ломбард. Владелица бизнеса подчеркнула, что в итоге сумма причиненного ущерба составила 34 миллиона рублей.

Суд признал продавщицу виновной только в трех кражах, которые засняли камеры видеонаблюдения. Кроме того, ее обязали выплатить владелице ювелирного магазина 6,7 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного вреда. Владелица ювелирного с приговором суда не согласилась. Она намерена подавать апелляцию.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал уборщицу, которая на протяжении нескольких месяцев воровала деньги и ювелирные украшения из квартиры клиентки.