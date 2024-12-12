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07:35, 12 декабря 2024Силовые структуры

Уборщица несколько месяцев воровала из квартиры москвички украшения и получила штраф

Суд оштрафовал уборщицу, воровавшую украшения и деньги из квартиры москвички
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

Суд в Москве оштрафовал уборщицу, которая на протяжении нескольких месяцев воровала деньги и ювелирные украшения из квартиры клиентки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, в сентябре 2023 года москвичка нашла клинера через приложение и пригласила ее для уборки квартиры. Женщина приходила к клиентке один-два раза в месяц, а спустя какое-то время хозяйка жилища начала замечать пропажу вещей. Сначала потерпевшая не досчиталась флакона духов от английского парфюмерного бренда, затем — пары сережек из белого золота с бриллиантами и жемчугом, а также кольца.

Вскоре женщина решила разобрать комод и заметила, что в нем не хватает еще пары сережек и некой суммы денег. Она обратилась в полицию.

Сотрудники силовых структур возбудили в отношении уборщицы уголовное дело по статье о краже. Фигурантка призналась в содеянном.

Ранее в Москве уборщица из клининговой компании вынесла из квартиры клиента сбережения и дорогие часы на восемь миллионов рублей.

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