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13:14, 25 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе осудят иностранца за хищение из банкомата миллиона рублей

В Краснодаре осудят иностранца за хищение из банкомата миллиона рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре осудят иностранца за хищение из банкомата миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2021 года мужчина с еще одним неустановленным лицом приехал на машине к одному из банкоматов в западном округе города. После чего он надел медицинскую маску и внес в банкомат на разные карты заранее приобретенные листовки, похожие на деньги. Затем там же обналичил более миллиона рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе троих мужчин осудят за кражу майнингового оборудования.

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