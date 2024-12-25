В российском городе осудят иностранца за хищение из банкомата миллиона рублей

В Краснодаре осудят иностранца за хищение из банкомата миллиона рублей

В Краснодаре осудят иностранца за хищение из банкомата миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ему предъявлено обвинение по статье 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2021 года мужчина с еще одним неустановленным лицом приехал на машине к одному из банкоматов в западном округе города. После чего он надел медицинскую маску и внес в банкомат на разные карты заранее приобретенные листовки, похожие на деньги. Затем там же обналичил более миллиона рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе троих мужчин осудят за кражу майнингового оборудования.