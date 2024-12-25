В российском регионе троих мужчин осудят за кражу майнингового оборудования

В Иркутской области троих мужчин осудят за кражу майнингового оборудования

В Иркутской области троих мужчин осудят за кражу майнингового оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

Им предъявлено обвинение по статьям 158 («Кража»), 162 («Разбой»), 245 («Жестокое обращение с животным, из корыстных побуждений, повлекшее его гибель») УК РФ.

По данным следствия, в период с мая по октябрь 2021 года пятеро мужчин создали преступную группу для кражи майнингового оборудования, которое используется для добычи криптовалюты. Соучастники тщательно планировали свои преступления на территории Шелеховского района. Они проникали в частные дома, используя тканевые перчатки, маски и балаклавы для конспирации, а монтировки и болгарку для вскрытия дверей.

В октябре 2021 года обвиняемые совершили нападение на охраняемую территорию в селе Введенщина, где отравили собаку и закрыли сторожа в его вагончике, после чего избили и угрожали оружием. Затем преступники похитили из гаража майнинговое оборудование на сумму более 2,2 миллиона рублей. Всего в результате их действий пострадали четыре человека. Общий ущерб составил более 3,7 миллиона рублей.

В 2023 году сотрудники полиции задержали причастных к преступлениям. Часть оборудования изъята и возвращена потерпевшим. Дела троих участников преступной группы направлены в суд, в отношении двоих соучастников выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что сиделка с сообщником совершили разбойное нападение на российскую пенсионерку.