Сиделка с сообщником совершили разбойное нападение на российскую пенсионерку

В Подмосковье сиделка с сообщником похитили украшение у пенсионерки

В Подмосковье 60-летняя сиделка с 36-летним сообщником совершили разбойное нападение на 65-летнюю пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сиделка ухаживала за потерпевшей на дому. У нее созрела идея ограбления квартиры пожилой россиянки. Для реализации плана она привлекла сына знакомой. Злоумышленники хотели усыпить пенсионерку инъекцией сильнодействующего препарата, а затем похитить ценности и сбежать. Однако, когда мужчина проник в квартиру, оказалось, что хозяйка в сознании. Тогда незваный гость схватил нож и стал угрожать россиянке, а сиделка сделала ей еще один укол. Напарник забрал ювелирные украшения и ушел. Помощница по дому осталась в квартире и внушила пострадавшей, что тоже является жертвой.

Ущерб составил 600 тысяч рублей. Полицейским удалось раскрыть схему и задержать криминальный дуэт. Возбуждено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее в Томской области сотрудники полиции задержали жителя поселка Зональная Станция, который дважды нападал на почтальонов в подъезде и похищал у них деньги, предназначенные для выплаты пенсий.