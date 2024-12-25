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13:26, 25 декабря 2024Экономика

В российском городе пожаловались на провоцирующую на втягивание живота остановку

Жители Барнаула пожаловались на слишком узкую трамвайную остановку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Georgii Shipin / Shutterstock / Fotodom  

Жители Барнаула пожаловались на слишком узкую трамвайную остановку. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Речь идет об остановке на Северо-Западной улице, ширина которой составляет лишь 96 сантиметров из-за установленного заграждения посреди полосы для посадки и высадки — это гораздо уже, чем необходимо в соответствии с требованиями безопасности. Пользователи социальных сетей пошутили, что она настолько тесная, что мотивирует на похудение — «нужно живот втянуть, чтобы трамвай прошел». Столь тесное пространство для посадки делает заезд инвалидов-колясочников в транспорт практически невозможным.

Представитель мэрии объяснил журналистам, что трамвайная система в городе была сформирована в советские времена и с тех пор реконструкция путей и расширение остановочных площадок на Северо-Западной улице не проводились. Он отметил, что сужающее полосу заграждения установили, чтобы обезопасить пассажиров. «До конца текущего года специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту проведут обследование остановки. По его результатам при необходимости будут проведены работы по переносу ограждений», — заключил представитель администрации.

Накануне стало известно, что пожилая жительница Екатеринбурга отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за неровный тротуар.

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