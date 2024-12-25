В российском городе пожаловались на провоцирующую на втягивание живота остановку

Жители Барнаула пожаловались на слишком узкую трамвайную остановку

Жители Барнаула пожаловались на слишком узкую трамвайную остановку. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Речь идет об остановке на Северо-Западной улице, ширина которой составляет лишь 96 сантиметров из-за установленного заграждения посреди полосы для посадки и высадки — это гораздо уже, чем необходимо в соответствии с требованиями безопасности. Пользователи социальных сетей пошутили, что она настолько тесная, что мотивирует на похудение — «нужно живот втянуть, чтобы трамвай прошел». Столь тесное пространство для посадки делает заезд инвалидов-колясочников в транспорт практически невозможным.

Представитель мэрии объяснил журналистам, что трамвайная система в городе была сформирована в советские времена и с тех пор реконструкция путей и расширение остановочных площадок на Северо-Западной улице не проводились. Он отметил, что сужающее полосу заграждения установили, чтобы обезопасить пассажиров. «До конца текущего года специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту проведут обследование остановки. По его результатам при необходимости будут проведены работы по переносу ограждений», — заключил представитель администрации.

Накануне стало известно, что пожилая жительница Екатеринбурга отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за неровный тротуар.