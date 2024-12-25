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07:12, 25 декабря 2024Мир

В США ужаснулись одной выходкой Маска

Politico: Маск заставил Конгресс пересматривать проект бюджета в Рождество
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Robbert / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заставил Конгресс США пересматривать проект бюджета страны в канун Рождества, написав об этом более 150 сообщений на своей странице в социальной сети Х и вызвав хаос в парламенте. Выходкой предпринимателя ужаснулся журнал Politico.

«Разочарование спикером Майком Джонсоном кипит, отвратительные внутрипартийные распри республиканцев выплескиваются на публику, демократы заявляют о победе, а избранный президент Дональд Трамп пытается возложить часть вины за все это на Джо Байдена. Все это произошло благодаря Маску», — указано в материале.

Отмечается, что подход Маска «быстро действовать и пробиваться» идет вразрез с политической культурой Вашингтона, заключающейся в отсутствии склонности к риску. Газета подчеркивает, что подобные выходки самого богатого человека в мире могут «взорвать» все продуманные планы американских властей.

Ранее политолог Эрл Расмуссен оценил шансы Маска стать президентом США. По его мнению, бизнесмен смог бы возглавить США, однако для этого ему необходимо принимать более активное участие в политической жизни.

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