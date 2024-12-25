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02:45, 25 декабря 2024Путешествия

В Турции сообщили об иске пассажиров «Азимута» против пилотов после ЧП в Анталье

OdaTV: шесть пассажиров «Азимута» подали иск против пилотов после ЧП в Анталье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании «Азимут» подали иск против пилотов самолета, после посадки которого в аэропорту Антальи начался пожар. Об этом сообщает турецкий телеканал Oda TV.

Утверждается, что истцы обвиняют капитана воздушного судна и второго пилота в мошенничестве. По мнению пассажиров, пилоты умышленно устроили аварию якобы с целью получить компенсацию от страховой компании. Как стало известно телеканалу, самолету российского авиаперевозчика якобы за полтора месяца до аварии в Анталье «угрожал пожар». Кроме того, предположительно лайнер во время одной из посадок уже потерпел крушение, но продолжил полеты. В то же время детали и дата предполагаемых ЧП не уточняется.

В свою очередь, авиакомпания утверждает, что жесткая посадка с последующим возгоранием произошла из-за непрогнозируемого сдвига ветра.

Ранее Ространснадзор и Росавиация нашли у российской авиакомпании «Азимут» множество нарушений в ходе проверки, проведенной после пожара в одном из самолетов перевозчика в Анталье.

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