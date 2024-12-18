У российской авиакомпании нашли множество нарушений после пожара в самолете в Анталье

«Известия»: Росавиация нашла у «Азимута» множество нарушений

Ространснадзор и Росавиация нашли у российской авиакомпании «Азимут» множество нарушений в ходе проверки, проведенной после пожара в одном из самолетов перевозчика в Анталье. Об этом сообщает издание «Известия».

Уточняется, что выявлено свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов. Так, «Азимут» скрывал посадки SSJ-100 с повышенной перегрузкой, занижал длительность смены экипажей, разрешал самолетам летать без должного техобслуживания. Более того, около 12 процентов всех посадок лайнеров за 2024 год были выполнены с козлением — «прыганием» воздушного судна.

Также известно, что техобслуживание проводили в сжатые сроки, а профилактические мероприятия по организации летной работы не осуществлялись должным образом.

О пожаре в самолете Superjet 100 сообщалось вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании «Азимут» сообщили, что возгорание началось после грубой посадки из-за сдвига ветра.