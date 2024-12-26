26 декабря в России отмечают День войск ПВО, а в мире — День подарков и День крупье. Православные сегодня вспоминают мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Свой день рождения отмечает Михаил Боярский. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 26 декабря — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День войск ПВО Сухопутных войск России
26 декабря 1915 года начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев приказал сформировать первые артиллерийские батареи для защиты от авиации противника в ходе Первой мировой войны. Эти подразделения стали основой для создания войск ПВО, которые сегодня входят в состав Сухопутных войск России.
Праздники в мире
День подарков
День подарков отмечают в ряде стран Британского содружества наций: Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Его история связана с обычаем дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения — бедняки получали их не в Рождество, а на день позже. В наши дни по случаю праздника магазины и лавки в этих странах начинают работать уже в пять утра и делают большие скидки.
Международный день крупье
Крупье — это работники игорных заведений, которые выдают выигрыши, забирают проигранные ставки, а также крутят колесо рулетки, раздают карты в покере и блек-джеке. В России их называют дилерами — на английский манер. При этом Международный день крупье посвящен не только сотрудникам казино, но и игрокам, которые стоят по другую сторону стола.
Какие еще праздники отмечают в мире 26 декабря
Какой церковный праздник сегодня
День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
Согласно преданию, мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за веру при римском императоре Диоклетиане, правившем на рубеже III-IV веков. Авксентий был священником, Евстратий — военачальником, Орест — молодым воином, Мардарий происходил из простого народа, а о Евгении сказано лишь то, что он был товарищем Евстратия.
Все святые открыто заявили, что верят в Христа. Независимо от социального положения их подвергли жестоким мучениям, а затем казнили.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 декабря
- День памяти мученицы Лукии Сиракузской
- День памяти преподобного Аркадия Новоторжского
- День памяти преподобного Арсения Латрийского
Приметы на 26 декабря
В народном календаре 26 декабря — Евстратиев день, или Ведьмины посиделки. На Руси верили, что в это время ведьмы устраивают охоту на людей.
- Сегодня нельзя ходить в лес и переступать порог дома в вечернее время, иначе можно впустить нечистую силу.
- Нельзя в этот день поднимать что-либо с земли, в том числе деньги — так ведьмы могут навести сглаз.
- Нельзя на Евстратия подметать и мыть пол, иначе можно «смыть» удачу и навлечь на себя болезни.
Кто родился 26 декабря
Михаил Боярский (75 лет)
Советский и российский актер, народный артист РСФСР. Широко известен по ролям в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Гардемарины, вперед!», «Королева Марго» и, конечно, «Д`Артаньян и три мушкетера».
Джаред Лето (53 года)
Американский актер и музыкант, лидер группы Thirty Seconds to Mars. В числе его самых успешных работ — роли в картинах «Реквием по мечте», «Далласский клуб покупателей», «Господин Никто», «Отряд самоубийц».
Кто еще родился 26 декабря
- Кит Харингтон (38 лет) — британский актер
- Евгения Добровольская (60 лет) — советская и российская актриса
- Томас Грей (1716 — 1771) — английский поэт, историк литературы
- Генри Миллер (1891 — 1980) — американский писатель и художник