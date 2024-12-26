Американские врачи перечислили извлеченные из анусов пациентов за год инородные предметы

В США врачи составили традиционный список инородных предметов, которые им пришлось извлекать из пациентов в течение года. Отчет американских медиков публикует Defector.

Среди странных предметов, извлеченных из пенисов пациентов, в списке перечислили: наушники, палочки для размешивания кофе, свернутая страница журнала и даже костяшка домино. Один американец рассказал, что свернул в трубочку стенку пакета от молока, обмотал ее клейкой лентой и «как можно глубже засунул в уретру».

Из влагалищ жительниц США врачам пришлось доставать: куклу, игрушечную пожарную машину, флакон с духами, а также выпрямитель для волос, карандаши, вилку и другие предметы. «Пациентка рассказала, что на ее партнере была вакуумная помпа для увеличения пениса, которая застряла у нее внутри во время соития», — также сказано в одном из отчетов.

Из задних проходов американцев врачи доставали: палочку от ксилофона, 30-сантиметровый удлинитель для храповых механизмов, хвост игрушечного динозавра, игрушечную акулу, вешалки для одежды и множество других вещей. «Боль в лодыжке, животе и шее после прыжка со второго этажа. Инородное тело в прямой кишке», — гласит один из отчетов медиков.

В 2023 году американские врачи также извлекли из носов, ушей и задних проходов пациентов множество инородных предметов. В их числе были лампочки, вантузы и мобильные телефоны.

