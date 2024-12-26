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11:45, 26 декабря 2024Силовые структуры

Двоих россиян задержали за оправдание атак террористов на приграничье

ФСБ задержала двух жителей Волгограда, оправдывавших атаки террористов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: РИА Новости

В Волгоградской области задержали 45-летнего и 34-летнего местных жителей по подозрению в оправдании террористических атак на Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчины оставляли комментарии под видео, оправдывающие атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, совершенную 1 апреля 2022 года. Кроме того, они одобрительно высказывались о диверсионно-террористические атаках «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые были совершены в марте и мае 2023 года в Брянской и Белгородской областях.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее в Ижевске сотрудники ФСБ задержали россиянина, расклеивавшего листовки около военкоматов и призывных пунктов.

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