Двоих россиян задержали за оправдание атак террористов на приграничье

ФСБ задержала двух жителей Волгограда, оправдывавших атаки террористов

В Волгоградской области задержали 45-летнего и 34-летнего местных жителей по подозрению в оправдании террористических атак на Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчины оставляли комментарии под видео, оправдывающие атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, совершенную 1 апреля 2022 года. Кроме того, они одобрительно высказывались о диверсионно-террористические атаках «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые были совершены в марте и мае 2023 года в Брянской и Белгородской областях.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее в Ижевске сотрудники ФСБ задержали россиянина, расклеивавшего листовки около военкоматов и призывных пунктов.