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15:02, 26 декабря 2024Путешествия

Двухметровый питон проник в отель с россиянами в Таиланде и попал на видео

Baza: питон проник в отель с россиянами на Пхукете и заполз в бассейн
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Двухметровый питон проник через канализацию в отель с россиянами в Таиланде, заполз в бассейн и попал на видео. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице недалеко от пляжа Карон на Пхукете 25 декабря. Рептилию заметили проживающие там туристы. На записи питона уже схватили местные специалисты. Они сказали, что заберут змею домой, а там решат, отпустить ее или съесть.

Ранее телеведущий Андре Ререкура поймал змею, которая случайно заползла при посадке в самолет авиакомпании Virgin Australia и устроила хаос среди пассажиров. Когда воздушное судно готовилось к взлету, кто-то из путешественников закричал, что на борту змея, рассказал Ререкура.

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