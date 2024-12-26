Двухметровый питон проник в отель с россиянами в Таиланде и попал на видео

Baza: питон проник в отель с россиянами на Пхукете и заполз в бассейн

Двухметровый питон проник через канализацию в отель с россиянами в Таиланде, заполз в бассейн и попал на видео. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице недалеко от пляжа Карон на Пхукете 25 декабря. Рептилию заметили проживающие там туристы. На записи питона уже схватили местные специалисты. Они сказали, что заберут змею домой, а там решат, отпустить ее или съесть.

Ранее телеведущий Андре Ререкура поймал змею, которая случайно заползла при посадке в самолет авиакомпании Virgin Australia и устроила хаос среди пассажиров. Когда воздушное судно готовилось к взлету, кто-то из путешественников закричал, что на борту змея, рассказал Ререкура.