Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:52, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

В идее штрафовать за использование VPN нашли сложность

Аналитик Ульянов: идею штрафов за использование VPN будет сложно реализовать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Идею штрафовать за использование VPN-сервисов будет крайне сложно реализовать, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. О главной проблеме подобной инициативы аналитик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Теоретически такая возможность проверять трафик и смотреть, что там находится, существует. Но на практике появятся определенные сложности. А если мы говорим о введении такого механизма, как штрафы, то нужно будет не только найти возможность отслеживать трафик, но и собрать доказательную базу, чтобы были аргументированные и надежные свидетельства того, что пользователь применяет технологию VPN», — заявил Ульянов.

Идея мне кажется, мягко говоря, поспешной с учетом того, что сама по себе технология VPN много где используется для реализации нужных с точки зрения информационной безопасности целей. Эта технология разработана не столько для обхода блокировок, сколько для обеспечения безопасного соединения

Владимир Ульяновруководитель аналитического центра Zecurion

Ранее IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN. Система, как уточнялось, может работать аналогично штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Материалы по теме:
Заложники алгоритмов. Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
Заложники алгоритмов.Интернет и глобализация могли объединить мир и сделать людей счастливее. Почему этого не произошло?
16 ноября 2022
Персональный контент или безопасность. Почему в мире приходят к необходимости регулировать рекомендательные алгоритмы
Персональный контент или безопасность.Почему в мире приходят к необходимости регулировать рекомендательные алгоритмы
12 мая 2022

В то же время первый зампред комитета по информационным технологиям Александр Ющенко рассказал, что введение штрафов за использование VPN в России не прорабатывалось и даже не обсуждалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

      Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

      В России высказались об условиях начала переговоров с Верховной Радой

      Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

      План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

      Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

      Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

      В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

      Стали известны объемы добытого в России золота

      Россиянка вышла замуж, приняла ислам и вывесила обращение к мужчинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше