В идее штрафовать за использование VPN нашли сложность

Аналитик Ульянов: идею штрафов за использование VPN будет сложно реализовать

Идею штрафовать за использование VPN-сервисов будет крайне сложно реализовать, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. О главной проблеме подобной инициативы аналитик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Теоретически такая возможность проверять трафик и смотреть, что там находится, существует. Но на практике появятся определенные сложности. А если мы говорим о введении такого механизма, как штрафы, то нужно будет не только найти возможность отслеживать трафик, но и собрать доказательную базу, чтобы были аргументированные и надежные свидетельства того, что пользователь применяет технологию VPN», — заявил Ульянов.

Идея мне кажется, мягко говоря, поспешной с учетом того, что сама по себе технология VPN много где используется для реализации нужных с точки зрения информационной безопасности целей. Эта технология разработана не столько для обхода блокировок, сколько для обеспечения безопасного соединения Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion

Ранее IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN. Система, как уточнялось, может работать аналогично штрафам за нарушение правил дорожного движения.

В то же время первый зампред комитета по информационным технологиям Александр Ющенко рассказал, что введение штрафов за использование VPN в России не прорабатывалось и даже не обсуждалось.