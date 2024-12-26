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17:09, 26 декабря 2024Россия

Кадыров указал на «тревожный звонок» в одной из стран СНГ и высказался о «чеченском следе»

Кадыров заявил о попытке «расшатать» Узбекистан и пригрозил ответственностью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В последнее время внутренние силы пытаются расшатать политическую обстановку в Узбекистане, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Медийные атаки на руководство страны поддерживаются западными СМИ, при этом активно педалируется версия «чеченского следа», написал он в Telegram.

Осенью в Узбекистане было совершено покушение на бывшего чиновника. Ряд местных СМИ обвинил в причастности к случившемуся главу Чеченской Республики.

«Я сказал тогда, говорю и сейчас: если бы это готовил я, то довел бы дело до конца еще в тот же день», — заявил Кадыров. Происходящее в Узбекистане он назвал тревожным звонком для президента страны Шавката Мирзиёева.

Кадыров считает события последних месяцев попыткой расшатать хорошую команду, руководящую среднеазиатской республикой. В этой связи он призвал окружение Мирзиёева «развеять грязные слухи».

Чиновнику же, на которого было совершено покушение, Кадыров посоветовал «не заигрываться в роли» жертвы. В противном случае он пригрозил ему ответственностью «по нашим традициям».

Ранее сообщалось о личных контактах главы российского региона с Мирзиёевым. Так, в 2022 году глава Чечни подарил узбекскому лидеру двух элитных скакунов «от всего чеченского народа и лично от себя».

ЖЗЛ
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