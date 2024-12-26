Карл III в речи к нации нарушил многолетнюю рождественскую традицию из-за рака

Король Великобритании Карл III нарушил многолетнюю рождественскую традицию из-за рака, решив выступить с речью к нации, находясь в бывшем здании больничной часовни. Об этом сообщает BBC.

По данным телеканала, британский правитель выбрал для обращения часовню в районе Фицровия в лондонском Вест-Энде, принадлежавшую ранее больнице Миддлсекс, теперь в помещении открыто арт-пространство.

Уточняется, что монарх впервые за последнюю декаду произнесет рождественскую речь не в стенах Букингемского дворца или другой официальной резиденции.

Карл III выбрал Фицровию, поскольку она имеет историческую связь со здравоохранением, по информации телеканала, он пошел на это из-за своей борьбы с онкологией.

Ранее был озвучен прогноз на лечение больного раком Карла III в 2025 году. По словам анонимного источника в Букингемском дворце, король Великобритании идет на поправку. Ожидается, что это позволит британскому монарху взять на себя больше дел и вернуться к графику работы, который был до болезни.