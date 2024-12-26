SCMP: Китай обвинил США в развязывании космической гонки вооружений

Китай обвинил США в развязывании гонки вооружений в космосе из-за размещения подразделения американских космических сил в Японии. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление представителя Минобороны КНР Чжан Сяогана.

Представитель китайского военного ведомства указал, Вашингтон продолжает расширять свой космический военный потенциал и укреплять космические военные союзы. По мнению Пекина, это ставит «под угрозу глобальную стратегическую стабильность».

«Мы призываем США серьезно рассмотреть свои опасные действия в космической сфере, прекратить провоцировать космическую конфронтацию и перестать распространять ложные нарративы», — заявил Чжан, отметив, что Китай выступает против милитаризации космического пространства и привержен мирной деятельности в нем.

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер рассказал, что Вашингтон готов пересмотреть собственные ядерные развертывания с оглядкой на увеличение арсеналов других стран, в первую очередь Китая. Он отметил, что США готовы адаптироваться к изменениям в мировой ядерной динамике.