Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 26 декабря 2024Мир

Китай обвинил США в развязывании космической гонки вооружений

SCMP: Китай обвинил США в развязывании космической гонки вооружений
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Rick Wilking / Reuters

Китай обвинил США в развязывании гонки вооружений в космосе из-за размещения подразделения американских космических сил в Японии. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление представителя Минобороны КНР Чжан Сяогана.

Представитель китайского военного ведомства указал, Вашингтон продолжает расширять свой космический военный потенциал и укреплять космические военные союзы. По мнению Пекина, это ставит «под угрозу глобальную стратегическую стабильность».

«Мы призываем США серьезно рассмотреть свои опасные действия в космической сфере, прекратить провоцировать космическую конфронтацию и перестать распространять ложные нарративы», — заявил Чжан, отметив, что Китай выступает против милитаризации космического пространства и привержен мирной деятельности в нем.

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер рассказал, что Вашингтон готов пересмотреть собственные ядерные развертывания с оглядкой на увеличение арсеналов других стран, в первую очередь Китая. Он отметил, что США готовы адаптироваться к изменениям в мировой ядерной динамике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили об уничтожении истребителя F-16 ВСУ. Самолет готовился ударить по Запорожью

      Живущая в США Агузарова отказалась от выступлений

      Глава ВОЗ попал под удар Израиля по Йемену

      В российском регионе у железнодорожного состава обнаружили 10 неопознанных предметов

      «АвтоВАЗ» начал готовиться к выходу на рынок одной страны

      Россиянка поругалась с женой брата и удушила ее цепочкой

      Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Правоохранителей РФ и Азербайджана допустят до расследования авиакатастрофы в Актау

      В столице открыли новый мост через Москву-реку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше