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11:20, 26 декабря 2024Бывший СССР

Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда

Лавров: перемирие на Украине — это путь в никуда, нужны договоренности
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перемирие на Украине в настоящее время стало бы дорогой в никуда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.

«Пока все, что мы слышим, — это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие... Перемирие — это путь в никуда, нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей», — сообщил глава МИД России.

Обсуждение перемирия на Украине Лавров также назвал пустым разговором, который не может устроить Москву.

Ранее министр иностранных дел России заявлял, что перемирие в конфликте на Украине даст возможность Киеву восстановить военный потенциал. Он отмечал, что Запад не оставляет попыток нанести РФ стратегическое поражение.

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