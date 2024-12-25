Лавров ответил на разговоры о перемирии на Украине

Лавров: России нужно не «перемирие», а юридически обязывающие гарантии

России нужно не «перемирие», а юридически обязывающие гарантии в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Президент [России Владимир Путин] уже не раз об этом говорил: (...) перемирие нас не устроит, нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности», — подчеркнул министр.

Лавров ответил на разговоры западных и украинских политиков о вероятности перемирия в конфликте на Украине. По мнению главы МИД России, речь идет о «перемирии», которое даст возможность Киеву восстановить военный потенциал за счет помощи Запада. Дипломат добавил, что Запад не оставляет попыток нанести России стратегическое поражение.

Ранее Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине. По его словам, Москва не испытывает иллюзий по поводу легкого мирного урегулирования конфликта.