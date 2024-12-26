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17:57, 26 декабря 2024Мир

МИД обвинил США в срыве добровольного взноса России в бюджет Красного Креста

МИД : добровольный взнос России в бюджет МККК оказался сорван по вине США
Семен Александров (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Добровольный взнос России в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) оказался сорван по вине США. В срыве Вашингтон обвинили в российском МИД, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что причиной стали санкции Минфина США в отношении «Газпромбанка». «Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет МККК», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД России добавили, что российские средства должны были пойти на обеспечение потребностей населения Сирии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает санкции США против «Газпромбанка» не просто как недружественный шаг, а как политическую месть со стороны администрации действующего американского президента Джо Байдена в отношении стран Центральной и Восточной Европы.

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