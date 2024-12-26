На Украине объяснили невозможность переговоров с Россией

Политолог Фесенко: из-за позиции Кремля переговоры России и Украины невозможны

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет повлиять на мирное завершение конфликта России и Украины из-за жесткой позиции Кремля. Об этом сообщает украинский политолог Владимир Фесенко изданию Der Spiegel.

По его словам, у Трампа пока нет настоящего мирного плана. Он добавил, что Кремль занял очень жесткую переговорную позицию, что затрудняет начало переговоров, при этом ситуация на фронте остается нестабильной, что тоже осложняет начало переговоров. Политолог заключил, что президент России Владимир Путин уверен в победе к концу текущего или в начале следующего года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Она напомнила, что ранее предложения по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы Путиным.