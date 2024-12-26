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13:45, 26 декабря 2024Мир

На Западе оценили вероятность окончания конфликтов на Ближнем Востоке в 2025 году

Профессор Шлаим: конфликты на Ближнем Востоке вряд ли закончатся в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Конфликты на Ближнем Востоке вряд ли закончатся в 2025 году или в обозримом будущем. Такое заявление сделал профессор международных отношений из Колледжа Святого Антония Оксфордского университета Ави Шлаим, сообщает Newsweek.

«Войны Израиля на Ближнем Востоке вряд ли закончатся в 2025 году или в обозримом будущем. Непосредственная причина этого заключается в том, что [премьер-министру Израиля] Биньямину Нетаньяху необходимо продлить ужасную войну в Газе, чтобы избежать суда дома по обвинению в коррупции, которое влечет за собой тюремное заключение», — отметил профессор.

По мнению Шлаима, более важная причина состоит в том, что «Израиль является поселенчески-колониальным государством, зависимым от оккупации, этнических чисток и территориальной экспансии».

«Нынешнее правительство претендует на еврейский суверенитет над всей землей Израиля, которая включает в себя Западный берег реки Иордан и, следовательно, исключает независимое палестинское государство. Это рецепт для постоянного конфликта», — заключил профессор.

Ранее Папа Римский Франциск в рождественском обращении Urbi et Orbi («К городу и к миру») призвал сложить оружие на Ближнем Востоке и «обратить свои мысли к христианским общинам в Израиле и Палестине».

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