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10:16, 26 декабря 2024Ценности

Натали Портман в бикини попала в объективы папарацци и восхитила фанатов

Мария Винар

Фото: Backgrid UK / Legion-Media

Американская актриса театра и кино Натали Портман в откровенном виде попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки появились в распоряжении Daily Mail.

43-летнюю звезду «Черного лебедя» вновь запечатлели на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. На этот раз ее заметили на пляже в бикини черного цвета, который состоял из бюстгальтера и плавок со средней посадкой. Также на ней были очки для плавания. Кроме того, на размещенных кадрах можно заметить, что на лице знаменитости отсутствует декоративная косметика, а волосы уложены в хвост.

Читатели издания восхитились фигурой Портман, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Никаких наполнителей и имплантов. Все очень естественно», «Так приятно видеть женщину средних лет в скромном купальнике без имплантов, наполнителей и подтяжек лица», «Она, должно быть, невероятно дисциплинирована в своих тренировках и диете. Она в отличной форме», «Она выглядит потрясающе и естественно», «Великолепная женщина», — высказывались они.

Впервые Натали Портман сфотографировали на острове Сен-Бартелеми 25 декабря. Тогда актриса предстала перед объективами папарацци в слитном купальнике.

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