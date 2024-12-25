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04:22, 25 декабря 2024Ценности

В сети появились снимки Натали Портман в купальнике без фотошопа

Папарацци запечатлели актрису Натали Портман в купальнике на пляжном отдыхе
Мария Винар

Фото: Backgrid UK / Legion-Media

Журналисты опубликовали в сети снимки американской актрисы театра и кино израильского происхождения Натали Портман в откровенном виде без фотошопа. Соответствующие фото появились на сайте издания Daily Mail.

43-летнюю звезду «Черного лебедя» заметили во время пляжного отдыха на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Так, папарацци запечатлели Портман в слитном фиолетовом купальнике, оформленном глубоким декольте и золотистыми пуговицами на боках.

На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы уложены в хвост. Кроме того, можно заметить, что снимки не обработаны инструментами ретуши.

В октябре сообщалось, что Натали Портман посетила 68-ю церемонию вручения премии «Золотой мяч» в театре Шатле в Париже и продемонстрировала публике новую стрижку.

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