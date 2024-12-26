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19:58, 26 декабря 2024Бывший СССР

Названа значимость потери F-16 для Украины

Военный эксперт Леонков: потеря Украиной F-16 снижает уровень угрозы для РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Потеря Киевом еще одного американского истребителя F-16 снижает уровень угрозы для России, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такую потерю значимой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Если мы говорим про потери F-16, для Украины это значимо. Их всего-то поставили десять. Пилотов обучили, а уже практически не осталось, на чем летать. Они позиционировали F-16 как самолет, который будет заниматься противовоздушной обороной (ПВО)

Алексей Леонковвоенный эксперт

«Так как сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский и компания лезут во все тяжкие, они стали носителями всем известных крылатых ракет Storm Shadow, которые на F-16 устанавливаются как штатная боевая единица. Понятное дело, что Storm Shadow уже применялись в некоторых обстрелах. Если F-16 в этом был замешан, главное, что мы уничтожили носитель ракет, потому что нужно новый носитель искать, нового пилота. Одно дело — сбивать ракеты, когда они уже летят к цели, другое дело — сбить носитель», — объяснил он.

По словам военного эксперта, важно также дождаться официальной информации об уничтожении этого самолета.

Для Украины это имеет значение, но и для нас это имеет значение, потому что тем самым мы снижаем уровень угрозы от применения этих ракет и этих самолетов, которые являются носителями этих ракет

Алексей Леонковвоенный эксперт

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские силы уничтожили F-16 ВСУ. По его словам, это произошло в Запорожской области. Истребитель в этот момент готовился нанести ракетный удар, утверждает он.

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