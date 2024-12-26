Названа значимость потери F-16 для Украины

Потеря Киевом еще одного американского истребителя F-16 снижает уровень угрозы для России, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такую потерю значимой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Если мы говорим про потери F-16, для Украины это значимо. Их всего-то поставили десять. Пилотов обучили, а уже практически не осталось, на чем летать. Они позиционировали F-16 как самолет, который будет заниматься противовоздушной обороной (ПВО)
«Так как сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский и компания лезут во все тяжкие, они стали носителями всем известных крылатых ракет Storm Shadow, которые на F-16 устанавливаются как штатная боевая единица. Понятное дело, что Storm Shadow уже применялись в некоторых обстрелах. Если F-16 в этом был замешан, главное, что мы уничтожили носитель ракет, потому что нужно новый носитель искать, нового пилота. Одно дело — сбивать ракеты, когда они уже летят к цели, другое дело — сбить носитель», — объяснил он.
По словам военного эксперта, важно также дождаться официальной информации об уничтожении этого самолета.
Для Украины это имеет значение, но и для нас это имеет значение, потому что тем самым мы снижаем уровень угрозы от применения этих ракет и этих самолетов, которые являются носителями этих ракет
Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские силы уничтожили F-16 ВСУ. По его словам, это произошло в Запорожской области. Истребитель в этот момент готовился нанести ракетный удар, утверждает он.