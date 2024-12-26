Названо количество доступных для россиян метров жилья за год работы

Key Capital: россиянин на годовой заработок может приобрести четыре метра жилья

Среднестатистический россиянин на годовой заработок может приобрести около четырех квадратных метров в новостройке. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков Key Capital.

Средний доход россиян в ноябре превышал 60 тысяч рублей в месяц, составив 720 тысяч рублей в год. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках по России достигала 180 тысяч рублей.

Доступность жилья различается в зависимости от региона. Самым доступным оно оказалось для жителей Чечни, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 40 тысяч рублей, среднемесячный доход — почти 43 тысячи рублей или 516 тысяч рублей в год. Таким образом за год житель региона может приобрести около 13 квадратных метров недвижимости.

На втором месте по доступности жилья оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители региона могут позволить себе на годовой доход приобрести 10 квадратных метров жилья. Квадратный метр в новостройке оценивается в среднем в 160 тысяч рублей, среднемесячный доход составляет почти 140 тысяч рублей в месяц, или 1,68 миллиона рублей в год.

Третье место в рейтинге досталось Вологодской области, жители которой в среднем получают 47 тысяч рублей в месяц или 564 тысячи рублей в год. Средняя стоимость квадратного метра в регионе — примерно 70 тысяч рублей. Таким образом жители региона могут приобрести около восьми квадратных метров жилья в новостройке.

В лидерах по доступности также оказались Орловская область и Кабардино-Балкария, где жители могли приобрести 8,1 квадратного метра жилья, а также Псковская область (7,9 квадратного метра), Смоленская область и республика Дагестан (7,8 квадратного метра), Ивановская (7,7 квадратного метра), а также в Липецкая области (7,6 квадратного метра). В Москве и Санкт-Петербурге жители могут купить по 4,7 и 4,1 квадратного метра соответственно.

Меньше всего жилье оказалось доступно жителям республике Тыва (2,9 квадратного метра), Карачаево-Черкесии (три квадратных метра), республике Крым (3,6 квадратных метра), Севастополе (3,7 квадратных метра), Татарстане (3,9 квадратных метра), на Алтае (четыре квадратных метра), в Забайкальском крае и Томской области (4,1 квадратных метра), Астраханской области (4,2 квадратных метра) и республике Башкортостан (4,3 квадратных метра).

Исследование было проведено в декабре. Аналитики сравнили среднюю стоимость квадратного метра в новостройках российских регионов в ноябре 2024 года со среднегодовым доходом жителей, рассчитанным на основе данных Росстата за третий квартал 2024 года.

Ранее эксперты обратили внимание, что после отмены программы льготной ипотеки застройщики пытаются привлекать покупателей рассрочками. В настоящее время доля такого инструмента на рынке составляет уже около 30 процентов, в некоторых проектах доля рассрочки достигает 70 процентов. При этом во время действия программы массовой льготной ипотеки доля рассрочки на рынке не превышала 10-15 процентов.