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20:59, 26 декабря 2024Экономика

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

«Метриум»: самые дешевые новостройки в Москве продаются в Крюково
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам ноября район Крюково оказался лидеров в рейтинге локаций Старой Москвы по доступности квартир в новостройках. Столичные места с самым дешевым новым жилье назвали эксперты компании «Метриум», передает «РБК».

Средняя стоимость «квадрата» в Крюково составила 223,4 тысячи рублей. На втором месте оказался район Ховрино, где купить метр можно за 230,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Некрасовка со средней ценой «квадрата» в 243,3 тысячи рублей. В первую пятерку также вошли Молжаниновский (243,5 тысячи рублей) и Бибирево (243,6 тысячи).

Аналитики связывают низкую стоимость новостроек в районе-лидере плохой транспортной доступностью. «Крюково расположено в 21 километрах от МКАД, здесь нет метро. Кроме того, ЗелАО унаследовал неудобную микрорайонную планировку с огромными жилыми ячейками и узкими внутриквартальными проездами», — объяснил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Москве. Такой объект можно приобрести за 4,6 миллиона рублей, он располагается в Щербинке.

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