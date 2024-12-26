Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

«Метриум»: самые дешевые новостройки в Москве продаются в Крюково

По итогам ноября район Крюково оказался лидеров в рейтинге локаций Старой Москвы по доступности квартир в новостройках. Столичные места с самым дешевым новым жилье назвали эксперты компании «Метриум», передает «РБК».

Средняя стоимость «квадрата» в Крюково составила 223,4 тысячи рублей. На втором месте оказался район Ховрино, где купить метр можно за 230,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Некрасовка со средней ценой «квадрата» в 243,3 тысячи рублей. В первую пятерку также вошли Молжаниновский (243,5 тысячи рублей) и Бибирево (243,6 тысячи).

Аналитики связывают низкую стоимость новостроек в районе-лидере плохой транспортной доступностью. «Крюково расположено в 21 километрах от МКАД, здесь нет метро. Кроме того, ЗелАО унаследовал неудобную микрорайонную планировку с огромными жилыми ячейками и узкими внутриквартальными проездами», — объяснил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Москве. Такой объект можно приобрести за 4,6 миллиона рублей, он располагается в Щербинке.