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10:53, 26 декабря 2024Экономика

Оценен дефицит рабочей силы на стройках в Москве

Заммэра Москвы Ефимов: столичному строительству не хватает 50-70 тысяч человек
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нехватка рабочей силы в сфере строительства в Москве составляет 50-70 тысяч человек, сообщил РБК заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет и о городских стройках, и о коммерческих объектах. Наличие недостающих кадров позволило бы реализовывать проекты более быстрыми темпами, уточнил Ефимов. Он добавил, что на данный момент сложно выделить, каких именно кадров не хватает, — существует дефицит как в управленческой среде, так и в рабочих специальностях.

Он добавил, что нехватка кадров влияет на рост заработных плат и себестоимость работы, однако в настоящее время эта тенденция не носит критического характера. Причиной нехватки кадров оказался в том числе высокий внутренний спрос на строителей в соседних с Россией государствах. В Москве из-за этого «минус 100 тысяч человек» мигрантов, объяснил чиновник.

Рассматриваются различные способы восполнения нехватки рабочей силы. Это как привлечение рабочих из соседних стран, так и использование типовых решений в строительстве и внедрение сложных инженерных устройств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в ближайшие годы темпы строительства в Москве по программе реновации вырастут «в арифметической прогрессии» в ближайшие годы. В этом году по программе реновации было построено около миллиона квадратных метров жилья, в следующим году планируется возвести два миллиона, еще через год — 2,5, а через четыре — три миллиона.

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