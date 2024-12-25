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15:09, 25 декабря 2024Экономика

Собянин пообещал прогрессивный рост строительства по программе реновации

Собянин: стройка в Москве по реновации ускорится в арифметической прогрессии
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Темпы строительства в Москве по программе реновации вырастут «в арифметической прогрессии» в ближайшие годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

В этом году по программе реновации было построено около миллиона квадратных метров жилья, в следующим году планируется возвести два миллиона, еще через год — 2,5, а через четыре — три миллиона, подытожил мэр столицы, выступая с ежегодным отчетом перед Московской городской думой.

Ранее мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2025 по 2027 год в Москве в новостройки, построенные по реновации, начнут переселяться 182 тысячи жителей. В ближайшие три года в столице построят и спроектируют семь миллионов квадратных метров жилья, пообещал он.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, построенные по программе реновации дома в Москве потребляют в два раза меньше энергии благодаря усовершенствованным инженерным системам и тепловой защите.

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