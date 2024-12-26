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15:32, 26 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили о морозной погоде в Рождество

Синоптик Шувалов: в Рождество москвичей ждут «приличные морозы»
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В праздник Рождества москвичи застанут «приличные морозы». Какая погода ждет жителей столицы в начале января, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, первые в 2025 году морозы как раз придутся на 6-7 января. До этих пор похолодание в мегаполисе не ожидается. Однако в Рождество столбики термометров впервые за долгое время могут опуститься до минус 10-12 градусов.

В Новый год морозов не предвидится, но в столице, вероятно, значительно понизится давление. Погода в праздничный день будет «вязкой и сумрачной», пообещал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек осадки в преддверии Нового года. По его предположению, в последние дни уходящего 2024 года жителям европейской части России придется отмечать праздник под зонтиками. Однако в новогоднюю ночь воздух начнет остывать, и может похолодать до 5 градусов мороза.

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