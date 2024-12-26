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16:37, 26 декабря 2024Россия

Появились новые подробности боев в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Никольский и Свердликово. Вооруженным силам (ВС) России также удалось отразить две контратаки штурмовиков противника.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 230 бойцов, американскую боевую машину пехоты противника Bradley, БТР, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43 970 военнослужащих», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В этот же день стало известно, что над Курской областью сбили две ракеты Вооруженных сил Украины. По сообщению оперштаба, обломки снарядов повредили постройки в селе Разветье Железногорского района.

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