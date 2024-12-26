Минобороны: российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Никольский и Свердликово. Вооруженным силам (ВС) России также удалось отразить две контратаки штурмовиков противника.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 230 бойцов, американскую боевую машину пехоты противника Bradley, БТР, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43 970 военнослужащих», — говорится в сводке оборонного ведомства.

В этот же день стало известно, что над Курской областью сбили две ракеты Вооруженных сил Украины. По сообщению оперштаба, обломки снарядов повредили постройки в селе Разветье Железногорского района.