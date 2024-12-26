ВСУ атаковали Курскую область с помощью ракет

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба российского региона.

«Две украинские ракеты сбиты в небе Курской области. Благодарим бойцов ПВО! Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных граждан нет. В оперштабе также призвали жителей не приближаться к обломкам снарядов и сообщать о находке по телефону 112.

В этот же день авиационную опасность объявили в Херсонской области. Губернатор российского региона Владимир Сальдо заверил, что оперативные службы были приведены в повышенную готовность. Затем воздушная тревога зазвучала в Севастополе.