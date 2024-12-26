Путин заявил о зависимости Украины от поддержки Европы

Путин: Украина не может существовать без поддержки Европы

Украина не может существовать без поддержки Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Так российский лидер оценил решение Киева прекратить транзит российского газа в Европу. По его словам, таким образом Украина «клюет руку», которая ее кормит.

«Без посторонней поддержки Украина не то что воевать — существовать не может», — подчеркнул он.

Ранее российский президент заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. При этом предположения о возможном завершении конфликта, он оценил фразой «вашими бы устами да мед пить».