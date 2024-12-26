Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 26 декабря 2024Бывший СССР

Путин заявил о зависимости Украины от поддержки Европы

Путин: Украина не может существовать без поддержки Европы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украина не может существовать без поддержки Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Так российский лидер оценил решение Киева прекратить транзит российского газа в Европу. По его словам, таким образом Украина «клюет руку», которая ее кормит.

«Без посторонней поддержки Украина не то что воевать — существовать не может», — подчеркнул он.

Ранее российский президент заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. При этом предположения о возможном завершении конфликта, он оценил фразой «вашими бы устами да мед пить».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      На Украине повторно отправили в СИЗО бывшего начальника одесского ТЦК

      Елена Летучая обнажила грудь в кафе

      Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

      Израиль вывел из строя два порта в Йемене

      Российского военного осудили за хищение системного блока из магазина

      В США призвали Конгресс не допустить возвращение Трампа к власти

      Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья

      Россиян призвали отказаться от чайных пакетиков

      Кадыров наградил пятерых Кадыровых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше