Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине

Путин заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине

Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Предположения о том, что ситуация на Украине разрешится в 2025 году, глава государства прокомментировал поговоркой.

«У нас так говорят в народе, да, вашими бы устами да мед пить», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что определять сроки специальной военной операции на Украине контрпродуктивно. Глава государства также заверил, что Россия стремится завершить конфликт миром как можно скорее, так как понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах.