Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:42, 26 декабря 2024Россия

Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине

Путин заявил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Предположения о том, что ситуация на Украине разрешится в 2025 году, глава государства прокомментировал поговоркой.

«У нас так говорят в народе, да, вашими бы устами да мед пить», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что определять сроки специальной военной операции на Украине контрпродуктивно. Глава государства также заверил, что Россия стремится завершить конфликт миром как можно скорее, так как понимает, что он является «раздражителем» в мировых делах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      На Украине повторно отправили в СИЗО бывшего начальника одесского ТЦК

      Елена Летучая обнажила грудь в кафе

      Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

      Израиль вывел из строя два порта в Йемене

      Российского военного осудили за хищение системного блока из магазина

      В США призвали Конгресс не допустить возвращение Трампа к власти

      Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья

      Россиян призвали отказаться от чайных пакетиков

      Кадыров наградил пятерых Кадыровых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше