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16:00, 26 декабря 2024Силовые структуры

Пытавшегося пройти с ножом в школу россиянина арестовали

В Волгограде суд арестовал мужчину, пытавшегося зайти в школу с ножом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Волгограде суд арестовал жителя Спартановки, который пытался зайти в школу с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчину привлекли к административной ответственности после того, как он отказался от требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Под арестом он проведет трое суток.

Днем 25 декабря в полицию позвонили из учебного заведения Тракторозаводского района и сообщили о вооруженном мужчине. Правоохранители прибыли в школу и задержали 52-летнего гражданина. Отмечалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

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