Пытавшегося пройти с ножом в школу россиянина арестовали

В Волгограде суд арестовал мужчину, пытавшегося зайти в школу с ножом

В Волгограде суд арестовал жителя Спартановки, который пытался зайти в школу с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчину привлекли к административной ответственности после того, как он отказался от требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Под арестом он проведет трое суток.

Днем 25 декабря в полицию позвонили из учебного заведения Тракторозаводского района и сообщили о вооруженном мужчине. Правоохранители прибыли в школу и задержали 52-летнего гражданина. Отмечалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.