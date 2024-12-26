Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 26 декабря 2024Россия

Роспотребнадзор рассказал о ситуации на месте разлива мазута в Кубани

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля на месте разлива мазута в Кубани
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На месте розлива мазута в Краснодарском крае усилили лабораторный контроль. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора по Кубани, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Роспотребнадзор усиливает лабораторный контроль из-за загрязнения береговой линии в Темрюкском районе и Анапе. В связи с загрязнением нефтепродуктами береговой линии в Темрюкском районе и городе Анапа, сотрудники Роспотребнадзора продолжают осуществлять ежедневный лабораторный контроль объектов внешней среды», — пояснили в надзорном органе.

Отмечается, что проведенные исследования проб атмосферного воздуха, питьевой воды и готовой еды из полевых кухонь показали полное соответствие установленным нормам и требованиям. Помимо того, специалисты Роспотребнадзора установили точки отбора воздуха в зонах жилой застройки и на территории розлива мазута.

Мазут попал в прибрежные воды после крушения двух танкеров 15 декабря. В числе причин произошедшего называли опасную погоду и возможную ошибку экипажей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше