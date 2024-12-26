Роспотребнадзор рассказал о ситуации на месте разлива мазута в Кубани

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля на месте разлива мазута в Кубани

На месте розлива мазута в Краснодарском крае усилили лабораторный контроль. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора по Кубани, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Роспотребнадзор усиливает лабораторный контроль из-за загрязнения береговой линии в Темрюкском районе и Анапе. В связи с загрязнением нефтепродуктами береговой линии в Темрюкском районе и городе Анапа, сотрудники Роспотребнадзора продолжают осуществлять ежедневный лабораторный контроль объектов внешней среды», — пояснили в надзорном органе.

Отмечается, что проведенные исследования проб атмосферного воздуха, питьевой воды и готовой еды из полевых кухонь показали полное соответствие установленным нормам и требованиям. Помимо того, специалисты Роспотребнадзора установили точки отбора воздуха в зонах жилой застройки и на территории розлива мазута.

Мазут попал в прибрежные воды после крушения двух танкеров 15 декабря. В числе причин произошедшего называли опасную погоду и возможную ошибку экипажей.