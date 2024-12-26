Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за ветра

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об угрожающей полуострову опасности сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что 26 и 27 декабря в Крыму будет усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. При этом порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Спасатели также предупредили, что 27 декабря в регионе ожидаются мокрый снег, туман и гололед. Они призвали жителей и гостей полуострова воздержаться от прогулок в леса и горы, выхода на набережные и в море.

Ранее стало известно, что бизнесмен Аркадий Ротенберг вложит 15 миллиардов рублей в строительство гостиничного комплекса в Крыму. Два отеля появятся на месте санатория «Жемчужина» в Ялте.